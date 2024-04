Barça : Sergi Roberto clôt la polémique Gündogan

Après la défaite et l’élimination mardi en Ligue des champions, Ilkay Gündogan a tenu des propos sur Ronald Araujo, qui ont visiblement contrarié une partie du vestiaire catalan. Mais l’affaire est close à écouter Sergi Roberto, qui s’est exprimé au micro de Movistar+. «En fin de compte, ces déclarations ont apporté du bruit extérieur mais rien dans le vestiaire. Nous sommes très unis, Gündogan a expliqué ce qui s’est passé dans le match, mais sans aucune intention de pointer du doigt qui que ce soit. Je pense que tout le monde veut gagner. Le vestiaire sert uniquement à aider l’équipe à gagner, mais rien de plus. Il ne faut pas chercher les problèmes là où il n’y en a pas. Cette année, c’est ce qui nous a permis de donner une bonne image en Europe à l’extérieur. C’est grâce à l’unité de l’équipe. Ce qui s’est passé ne changera rien. Nous sommes très préparés et avons hâte de jouer le match de dimanche.»

La suite après cette publicité

Relancé, il a ajouté : «aucune réunion n’est nécessaire. Finalement, nous sommes ensemble toute la journée dans le vestiaire. Nous avons parlé du bruit extérieur pour préciser qu’il n’y a pas de problème. Nous sommes une famille. Après une élimination en Ligue des Champions, il y aura toujours du bruit et plus encore dans un club comme celui-ci, mais Gündogan ne l’a pas fait pour critiquer qui que ce soit. J’ai lu que le vestiaire était divisé. Nous sommes très soudés et dimanche, nous sommes prêts à nous battre comme si c’était une finale.» Le Real Madrid est prévenu…