PSG : Leonardo balance encore sur l'avenir de Kylian Mbappé

Tic-tac. En Espagne, on se frotte les mains. D'ici un peu moins de deux semaines, Florentino Pérez aura le champ libre pour négocier directement avec Kylian Mbappé et lui proposer un contrat qui s'annonce déjà succulent. La situation du Bondynois avec le Paris Saint-Germain n'a pas évolué, même si, dans ses dernières déclarations publiques, il n'a jamais écarté la possibilité de prolonger avec le club de la capitale française.

Du côté du PSG, on semble également y croire. Ou du moins, c'est le discours qui est tenu publiquement par la direction francilienne. Sur l'antenne d'Europe 1, dans un entretien qui sera diffusé en intégralité ce dimanche à 20h, Leonardo en a dit plus. « Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger mais…. C’est au-delà de l’intérêt du club. A 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable. C’est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat », a d'abord lancé le Brésilien.

Leonardo y croit !

« On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. C'est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu'il reste toute sa vie (au PSG, NDLR) et qu'on doit respecter ça (la situation du joueur, NDLR). Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J'y crois », a ajouté le directeur sportif parisien.

De quoi confirmer les dernières rumeurs concernant une dernière proposition avec un salaire démentiel à la clé pour l'attaquant français. Mais dans cette histoire, c'est bientôt lui qui sera le seul décisionnaire, et il faudra plus que de l'argent pour le convaincre. Autant dire que la double confrontation de février/mars en Ligue des Champions va être décisive s'il n'a pas tranché d'ici là !