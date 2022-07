Rennes : Victor Petit a signé

Après Steve Mandanda et en attendant l’arrivée de défenseurs, le Stade Rennais vient de recruter son deuxième renfort estival. Il s’agit du jeune Victor Petit. Âgé de 21 ans, ce dernier débarque en provenance de l’AS Saint-Étienne. Capitaine de l’équipe réserve, Petit était le joueur le plus utilisé du groupe en N3.

Milieu défensif doté d’un bon gabarit (1,93m), Petit possède un profil similaire à celui de Jonas Martin, non conservé par le SRFC et qui vient de signer à Lille. Apprécié pour cette qualité, l’ancien Stéphanois, vainqueur de la coupe Gambardella en 2019 avec les Verts, avait séduit plusieurs formations de L1 et de L2. Il a finalement privilégié le projet rennais.