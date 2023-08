OL : le vestiaire s’est expliqué d’après Caqueret

L’OL a mal débuté sa saison. Défait sur la pelouse de Strasbourg en ouverture de Ligue 1 (2-1), le club de Laurent Blanc tentera de rectifier le tir lors de la réception de Montpellier ce samedi (coup d’envoi à 17h). D’après Maxence Caqueret, le vestiaire a déjà mis les choses au point pour évoquer ce qui n’allait pas.

«Il faut repartir de l’avant face à Montpellier. On a débrieffé le match à Strasbourg, on s’est dit nos vérités. On a manqué d’agressivité défensive et offensive. On l’a bossé cette semaine et il faut le reproduire en match», assure le milieu de terrain de 23 ans en conférence de presse ce jeudi.