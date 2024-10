Atlético : Diego Simeone vole au secours d’un champion du monde

Diego Simeone ne lâche pas Rodrigo de Paul. En délicatesse sur ce début de saison avec l’Atlético de Madrid, le champion du monde 2022 avec l’Albiceleste traverse une période compliquée. Sous le feu des critiques de la presse espagnole, notamment depuis la débâcle en Ligue des champions face au LOSC (1-3), le milieu de terrain de 30 ans peut compter sur le soutien de son entraîneur. «Il a beaucoup donné à l’équipe nationale argentine, plus qu’à l’Atlético de Madrid, c’est clair, mais il n’est pas seul», a reconnu le coach des Colchoneros.

«Les gens en veulent plus et il est très important pour nous en raison de sa vision différente du jeu. Rodrigo est un champion du monde et les gens lui demandent plus […] C’est un garçon extraordinaire, c’est un plaisir de l’avoir, pour sa 'grinta argentine’, ce qu’il génère, et ce dont vous pouvez discuter avec lui. Il a eu des moments et des matchs importants, mais pas encore la stabilité qu’il a en équipe nationale», a soutenu l’entraîneur de 54 ans qui garde espoir pour l’ancien joueur de l’Udinese.