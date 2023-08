Le Comité de la RFEF demande la démission imminente de Luis Rubiales !

La Fédération Espagnole change de version dans l’affaire Rubiales. Auteur d’un baiser forcé sur Jenni Hermoso et suspendu par la FIFA suite à son geste, le président de la Fédération Espagnol voit sa position être de plus en plus menacée, alors que la RFEF l’avait pourtant totalement soutenu ces derniers jours. S’il s’accroche encore à son poste et semble prêt à tout pour ne pas partir,, le Comité des Présidents des Fédérations Autonomes et Territoriales de la RFEF a maintenant publié un nouveau communiqué demandant la démission imminente de Luis Rubiales.

La suite après cette publicité

«À l’issue de la réunion, le monde du football et la société sont informés des accords unanimes suivants : Après les récents événements et les comportements inacceptables qui ont gravement porté atteinte à l’image du football espagnol, les présidents demandent que, immédiatement, M. Luis Rubiales présente sa démission en tant que président de la RFEF», explique la Fédération Espagnole qui a tenu à féliciter l’Espagne pour son titre au Mondial féminin, avant d’ordonner «une restructuration organique profonde et imminente des postes stratégiques de la Fédération». Enfin, la RFEF demande au nouveau président par intérim Pedro Rocha de «retirer immédiatement [la dernière communication au nom de la Fédération avec la FIFA et l’UEFA».](https://www.footmercato.net/a6547084558295484121-affaire-rubiales-la-rfef-tente-de-pousser-luefa-a-exclure-les-clubs-espagnols-des-coupes-deurope?preview=0.25861518332978006) Les soucis s’enchaînent pour Luis Rubiales.