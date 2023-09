Serie A : l’Inter gifle l’AC Milan et s’envole en tête du championnat

Alors que la Juventus s’était imposée contre la Lazio un peu plus tôt ce samedi pour prendre provisoirement la tête de la Serie A, la 4ème journée du championnat italien se poursuivait avec une confrontation prestigieuse entre l’AC Milan et l’Inter pour le traditionnel derby della Madonnina. Les deux formations lombardes pouvaient reprendre leur place sur le trône transalpin en cas de victoire. Et la rencontre démarrait d’ailleurs sur les chapeaux de roues alors que joueurs de Simone Inzaghi se détachaient seulement quelques minutes après le coup d’envoi donné par l’arbitre du match, Monsieur Simone Sozza. Après avoir gagné son duel face à Malick Thiaw sur le côté droit, Marcus Thuram arrivait à centrer à l’opposé pour Federico Dimarco dont la frappe revenait directement sur Henrikh Mkhitaryan qui pouvait ajuster Mike Maignan (5e, 1-0). Malgré l’intervention de la VAR, les officiels validaient cette première réalisation dans un derby milanais pour l’attaquant de l’équipe de France.

Juste avant la fin du premier quart d’heure, le milieu de terrain Arménien, seul et très bien placé dans la surface adverse, envoyait une tête juste à côté des cages du portier français de l’AC Milan (11e). Largement dominée dans la possession du ballon, l’Inter faisait preuve d’une belle maîtrise collective pour résister aux assauts adverses dans cette première période sans avoir été réellement inquiétée par les Rossoneri malgré les tentatives de Rafael Leão (30e) et Théo Hernandez (32e). D’autant plus que les coéquipiers de Lautaro Martinez arrivaient à inscrire le but du break grâce à leur redoutable efficacité en attaque. Pour son premier derby milanais, Marcus Thuram prenait même les choses en main d’un superbe coup de canon pour marquer les esprits en trouvant la lucarne d’un Mike Maignan battu après avoir pris la mesure de son adversaire direct (38e, 2-0). Une très bonne manière de rendre la confiance placée en lui par les propriétaires de l’Inter et une très bonne façon également de prévenir la concurrence !

L’Inter envoie un message !

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne bougeait pas assez logiquement. Les Nerazzurri attendaient tranquillement tandis que les joueurs de Stefano Pioli tentaient le tout pour le tout pour revenir dans cette rencontre. Alors qu’aucun changement n’était effectué par les deux entraîneurs, Rafael Leão trouvait enfin la faille pour redonner un petit espoir aux supporters de l’AC Milan. Si la pluie commençait alors à redoubler d’intensité dans la capitale lombarde, le virevoltant ailier portugais profitait d’une superbe passe d’Olivier Giroud dans le dos de la défense de l’Inter pour venir réduire le score avant l’heure de jeu (56e, 2-1). Malgré cette réalisation salvatrice, les coéquipiers d’Olivier Giroud, assez invisible ce soir, retombaient dans leurs travers et un peu plus d’une dizaine de minutes plus tard, Henrikh Mkhitaryan venait s’offrir un doublé en trompant une nouvelle fois Mike Maignan après un relai avec Lautaro Martinez et un déviation signée Malick Thiaw (69e, 3-1).

A l’aube du dernier quart d’heure de cette rencontre, le rythme du match redescendait légèrement. Mais c’était sans compter sur une erreur individuelle de Théo Hernandez. A la lutte pour la ballon dans la surface de l’AC Milan, Lautaro Martinez arrivait le premier avant de prendre un coup de pied au niveau de sa chaussure de la part du latéral tricolore arrivé trop en retard. Hakan Calhanoglu se chargeait d’exécuter la sentence pour donner trois longueurs d’avance aux siens pour la première fois de la partie (49e, 4-1). Alors que l’Inter se dirigeait tout droit vers une victoire nette et sans bavure pour reprendre la place de leader de Serie A à la Juventus, Davide Frattesi venait sceller le succès des Nerazzurri en inscrivant une réalisation supplémentaire pour clore les débats (90e+3, 5-1). Grâce aux trois points acquis au terme d’une des rencontres les plus emblématiques du football italien, les nouveaux coéquipiers de Marcus Thuram peuvent attendre tranquillement le début de la phase de groupe de la Ligue des Champions pour se gratter aux meilleures équipes européennes.