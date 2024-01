CAN 2023 : le Cap-Vert gifle le Mozambique et s’assure la première place du groupe B

Suite de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire, avec le Cap-Vert, surprenant vainqueur du Ghana (2-1), qui affrontait le Mozambique, également étonnant en prenant le point du match nul contre l’Egypte (2-2). Et après le score de parité entre les Black Stars et les Pharaons, qui ont perdu Mohamed Salah sur blessure, les Requins Bleus imposaient leur loi, et avec la manière face aux Mambas (3-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Cap-Vert 6 2 4 2 0 0 5 1 4 Mozambique 1 2 -3 0 1 1 2 5

Après avoir trouvé la barre transversale, l’attaquant du Rayo Vallecano Bebé (33 ans) s’est offert un coup franc hallucinant à 45 mètres des buts, bien aidé par un gardien mozambicain maladroit sur son intervention (1-0, 32e). Ryan Mendes profitait ensuite d’une défense hasardeuse pour doubler la mise (2-0, 51e) avant que Kevin Pina ne scelle le sort de la rencontre d’une superbe frappe lointaine (3-0, 69e). Six points sur six possibles, le Cap-Vert est assuré de terminer à la tête de sa poule avant de jouer l’Egypte ce lundi soir (21h).