Lionel Messi encore buteur avec l’Inter Miami

Insaisissable. Lionel Messi épate. Arrivé telle une rockstar en Amérique, l’Argentin a mis tout le monde d’accord, très vite. Grâce à ses dribbles, sa technique ou encore ses coups-francs imparables, l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone est au four et au moulin pour son équipe. Et ce fut encore le cas dans la nuit de vendredi à samedi, face à Charlotte en quart de finales de Leagues Cup avec l’Inter Miami (4-0).

Plutôt discret en début de rencontre, Lionel Messi s’est gentiment réveillé au fil du temps, pour au final réussir à impacter son équipe après la pause. Si Charlotte n’a jamais vraiment réussi à mettre en danger l’Inter Miami, La Pulga est venue inscrire son 8e but sous sa nouvelle tunique en fin de match, pour crucifier l’adversaire du soir. À bout portant, sur un centre signé Leonardo Campana, le septuple Ballon d’or n’avait qu’à la pousser au fond des filets (86e, 4-0). Au terme d’une performance aboutie, l’équipe de Lionel Messi se qualifie donc pour les demi-finales de Leagues Cup et affrontera Philadelphia Union.