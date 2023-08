Lionel Messi met déjà tout le monde d’accord à l’Inter Miami !

La suite après cette publicité

Il n’aurait pas pu rêver de meilleurs débuts. Arrivé à l’Inter Miami le 15 juillet dernier après un passage contrasté dans la capitale française, Lionel Messi (36 ans) semble parfaitement s’adapter à son nouvel environnement. Capitaine des Hérons, le septuple Ballon d’Or n’en finit plus de briller et prouve, par ailleurs, que le poids des années n’a toujours pas entamé son talent. Auteur d’un but somptueux sur coup-franc face au CD Cruz Azul pour sa première sortie en Leagues Cup, compétition à élimination directe mettant aux prises quatre équipes américaines et canadiennes de la Major League Soccer et quatre formations de la Liga MX, l’Argentin enchaîne, depuis, les performances majuscules.

Passeur décisif et double buteur contre Atlanta, l’ancien joueur du FC Barcelone a récidivé quelques jours plus tard face à Orlando, inscrivant un doublé lors des 16es de finale de la compétition. Dans la nuit de dimanche à lundi aux États-Unis, l’international argentin (175 sélections, 103 buts) a encore régalé à l’occasion des huitièmes de finale et la franchise de MLS peut grandement le remercier. Mal embarqués dans cette rencontre, les hommes de Tata Martino s’en sont - logiquement - remis aux arabesques de la Pulga.

7 buts et 1 passe décisive en 324 minutes…

Après avoir ouvert le score dès la 6e minute de jeu, sur une frappe dont lui seul à le secret, l’Argentin n’a pu empêcher les siens d’être menés 4-3 à quelques minutes du terme. Mais à la 85e, sur un nouveau coup franc, Lionel Messi est venu loger le ballon au fond de la lucarne texane, égalisant donc au tableau d’affichage. Plein de sang-froid lors de la séance de tirs au but, le natif de Rosario transformait également sa tentative, permettant finalement à ses partenaires de venir à bout de Dallas. Si le prochain adversaire de l’Inter Miami n’est pas encore connu, la formation présidée par David Beckham peut déjà rêver d’un avenir radieux avec son nouveau sauveur.

Dernière de la Conférence Est après 22 matches joués et 15 petits points pris, la franchise américaine pourrait d’ailleurs, en cas de victoire finale, décrocher la seule place décernée pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CONCACAF. Pour cela, nul doute que les coéquipiers de Jordi Alba et Sergio Busquets auront besoin d’un Lionel Messi au sommet de son art. Oui mais voilà, avec le gaucher de l’Albiceleste, multipliant dribbles, passes lumineuses ou encore coup-francs directs depuis quelques jours, le renouveau des Floridiens est bel et bien lancé. C’est officiel : la folie Messi s’est emparée de Miami.