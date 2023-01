AS Roma : la direction veut vendre pour 50 millions d’euros

Dégraisser pour mieux se renforcer, tel est l’objectif que l’AS Roma se fixerait dans les prochains mois, à commencer par ce mercato d’hiver. Pour convaincre José Mouurinho du projet de la Louve, qui avait pourtant réalisé un été prometteur (Dybala, Belotti, Wijnaldum, Matic) le directeur sportif Tiago Pinto doit d’abord vendre avant de réaliser des opérations entrantes. Selon les informations du quotidien italien La Gazzetta dello Sport, les Giallorossi ont élaboré un plan détaillé pour remplir leur objectif de ventes, à savoir renflouer les caisses du club avec 50 millions d’euros.

Beaucoup de joueurs séduisants pourraient rapporter : Justin Kluivert, que Valence veut racheter et que la Roma valorise à 10 millions. Rick Karsdorp, sur lequel restent Fulham et Marseille. Eldor Shomurodov pourrait aussi plier bagages, à l’heure où le Torino l’a listé parmi ses principaux renforts offensifs visés. A surveiller également les situations de Matías Viña et Gonzalo Villar.

