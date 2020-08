Manchester United - FC Copenhague : les compos probables

La suite après cette publicité

Avant le Final 8 de la Ligue des Champions, l'Europa League reprend ce lundi soir ! Et le choc de ce premier quart de finale de la compétition va opposer Manchester United au FC Copenhague (à suivre en direct sur notre site). Selon les dernières indiscrétions dans la presse mancunienne, Ole Gunnar Solskjær devrait aligner un 4-2-3-1 pour cette rencontre. Romero gardera les buts des Red Devils. De droite à gauche, la défense devrait être composée de Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire et Williams. Pogba et Matic formeront le double pivot au milieu. Bruno Fernandes évoluera en meneur de jeu derrière Martial. Greenwood et Rashford seront chargés d'animer les côtés.

De son côté, Copenhague devrait aussi évoluer dans le même système tactique (4-2-3-1). Johnsson gardera les buts pour la formation danoise. En défense, Varela, Nelsson, Bjelland et Boilesen devraient être alignés. Zeca et Stage seront au milieu de terrain. Enfin, en attaque, Biel, Wind, Falk et Kaufmann seront chargés de faire la différence.