Nantes : Antoine Kombouaré tacle Nicolas Pallois pour son carton rouge

Défait (1-0) à Auguste-Delaune, le FC Nantes, étincelant sur la scène européenne, s'enfonce un peu plus en Ligue 1. Seizièmes du championnat de France, les Canaris sont d'ores et déjà en danger. Présent en conférence de presse après la rencontre, Antoine Kombouaré s'est surtout montré agacé des failles individuelles. Le technicien nantais a notamment exprimé sa colère contre Nicolas Pallois, expulsé pour deux cartons jaunes (30e, 54e) alors que le score était de 0-0.

«Le premier carton jaune de Nico a de graves conséquences pour la suite. Il a eu très peur, car il se fait écraser la cheville par le Rémois (Kamory Doumbia). Il réagit et réclame sans doute un carton jaune et à force de réclamer, il est averti. Il n'a pas à réagir comme ça, ce n'est pas un gamin, il aurait dû faire attention... Il doit se maîtriser, car sa réaction a eu des conséquences terribles pour l'équipe. Le deuxième carton, il n'y a rien à dire. Ensuite, les joueurs étaient trop énervés contre les décisions arbitrales et quand on est énervé, on ne peut pas bien jouer au football», a notamment déclaré l'ancien tacticien du PSG.