AC Milan : mais où est passé Divock Origi ?

7 mai 2019. Liverpool reçoit le FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions. Après avoir été sèchement battus par les Catalans au match aller (3-0), les Reds ont besoin d’un exploit pour enchaîner avec une deuxième finale de C1 consécutive. Pour y parvenir, Jürgen Klopp décide d’aligner un onze offensif dans lequel figure Divock Origi. Le reste appartient à l’histoire. Ouvrant le score à la 7e minute, l’ancien du LOSC a permis à Liverpool de se qualifier en inscrivant le but du 4-0 à la 79e minute. Devenu une légende des Reds instantanément, le Belge a forcément joui d’un nouveau statut de l’autre côté de la Manche.

La suite après cette publicité

Devenant inévitable dans la rotation liverpuldienne, Origi s’est imposé lors de la saison 2019-2020 en disputant 42 rencontres pour 6 petits buts inscrits. Finalement, il s’agira de sa dernière grande saison sur les bords de la Mersey. De moins en moins utilisé lors de ses deux dernières saisons en Angleterre, le natif d’Ostende avait besoin d’un nouveau départ et a décidé de rejoindre un autre cador européen, l’AC Milan, gratuitement. Et les choses ne se déroulent vraiment pas comme prévu pour l’attaquant de Milan.

Divock Origi joue avec les U23 de l’AC Milan depuis le début de saison

Arrivé dans la peau d’un remplaçant, voire d’un concurrent à Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant puissant a disputé 36 rencontres lors de sa première saison avec les Rossoneri. Finalement, cette première saison encourageante n’a pas donné suite à un retour en premier plan brillant en Italie pour le Diable rouge (32 sélections, 3 buts). Mis de côté lors de l’été 2023, il a été prêté la saison dernière à Nottingham Forest. Un prêt calamiteux durant lequel il n’aura marqué qu’un but en 22 rencontres. De retour en Lombardie cet été, Origi avait envie de se relancer sous la houlette d’un nouvel entraîneur, Paulo Fonseca. Finalement, le calvaire s’est poursuivi. Totalement mis à la cave, Origi n’évolue même plus avec le groupe professionnel et se contente de jouer avec les U23 du club milanais.

La suite après cette publicité

Même Zlatan Ibrahimovic, le conseiller des pensionnaires de San Siro, a annoncé que son ancien coéquipier n’est plus dans les plans de l’AC Milan : «Origi et Ballo-Touré sont appelés, mais à Milano Futuro. Ils ne font pas partie du projet de l’équipe première.» Une situation assez gênante pour un joueur de sa trempe et qui n’a que 29 ans. Percevant 300 000 euros par mois, le joueur formé à Lille a l’un des salaires les plus élevés de l’AC Milan. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le joueur n’est même plus à Milan et s’entraîne de son côté pour se tenir prêt à un nouveau challenge. Sous contrat jusqu’en 2026, le buteur aurait des touches en Belgique et en Angleterre à condition qu’il baisse son salaire drastiquement. Vous l’aurez compris, Divock Origi a tout intérêt à trouver un nouveau point de chute lors du mercato hivernal.