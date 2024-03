Liverpool officialise l’arrivée de Richard Hughes

Comme annoncé depuis quelques semaines du côté de Liverpool, Richard Hughes a été officialisé en tant que directeur sportif des Reds. L’actuel DS de Bournemouth est devenu la première recrue de Michael Edwards, qui vient d’accepter de revenir au club comme président. Les deux hommes vont avoir comme première mission de préparer l’après Klopp.« Le Liverpool FC peut confirmer la nomination de Richard Hughes au poste de nouveau directeur sportif du club, poste qu’il occupera à la fin de la saison 2023-24», peut-on lire dans le communiqué du club.

Dans les dossiers prioritaires, Liverpool se penche sur le successeur du technicien allemand au club depuis 2015. Liverpool était sans directeur sportif depuis l’été dernier et le départ de Julian Ward. Depuis près d’un an, les Reds devaient faire appel à des consultants temporaires, comme Jord Schmadtke qui a aidé Klopp lors du mercato d’été pour les dossiers Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo et Ryan Gravenberch.