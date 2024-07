OM : que retenir de la grande première de Roberto De Zerbi ?

Roberto De Zerbi et les supporters marseillais espéraient certainement des débuts plus émoustillants. Ce dimanche, l’OM donnait en effet rendez-vous à ses spectateurs, ou plutôt à ses viewers, pour la première fois de l’été. Un test face à Nîmes, pensionnaire de National 1, destiné à mesurer avec plus de précision l’avancée, ou le retard, des joueurs sur le plan athlétique. Surtout, c’était l’occasion pour le technicien italien de procéder à un premier turnover et de passer en revue son effectif retrouvé le 8 juillet. Au bout du compte, l’OM s’est incliné 2-0, malgré quelques motifs d’espoir déjà perceptibles.

Pour cette première, Roberto De Zerbi avait déjà décidé de confier le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi, homme fort de ces derniers mois dans la cité phocéenne. L’Argentin était aligné aux côtés de la nouvelle recrue marseillaise, Lillian Brassier, arrivé cet été en provenance de Brest et visiblement déjà très bien en jambes. Ce qui a également retenu l’attention lors de cette rencontre, c’est ce pressing étouffant appliqué à la lettre par les Marseillais en première période - moins en seconde où le onze a intégralement été remodelé - un précepte propre à Roberto De Zerbi et qu’on devrait souvent retrouver cette saison. La structure, décomposée dans une sorte de 3-4-2-1 en phase offensive avec un Quentin Merlin très intérieur, a également pu marquer les balbutiements de la patte De Zerbi.

Les jeunes ont eu leur chance

Orphelin de nombreux joueurs encore en vacances, Roberto De Zerbi a dû composer avec un onze qui ne devrait en aucun cas ressembler à celui qu’il alignera cette saison. Parmi les satisfactions, on pourra néanmoins relever la belle première de Lilian Brassier, propre et rassurant, Amine Harit, dans une moindre mesure, remuant malgré du déchet, mais aussi les minots qui ont pu s’exprimer. Le jeune Keyliane Abdallah, titularisé comme ailier droit, a créé du déséquilibre par séquences, mais n’a pas été assez saignant dans la finition. Bakola, Ben Seghir, Sternal, Raou ou encore Lafont ont par ailleurs tous eu du temps de jeu.

Déjà très apprécié par Roberto De Zerbi, Faris Moumbagna était titularisé en pointe, mais a manqué d’influence. Luis Henrique, lui, a souvent manqué de justesse. A noter qu’il faudra encore patienter avant de voir Mason Greenwood sous le maillot de l’OM, l’Anglais étant resté sur le banc toute la rencontre. En seconde période, l’OM a montré un visage moins séduisant, avec un logique déchet technique, mais surtout une difficulté à se montrer dangereux. Rien d’alarmant, évidemment, car cette rencontre et ce résultat ne veulent pas dire grand-chose au 21 juillet. L’OM affrontera maintenant Toulon, mercredi (18h00).