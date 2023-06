Aston Villa s’intéresse à Youri Tielemans

Ce n’est un secret pour personne : Youri Tielemans va quitter Leicester cet été. D’autant plus que les Foxes n’ont pas réussi à se maintenir en Premier League. Le milieu de terrain belge arrive en fin de contrat en juin prochain. Depuis, plusieurs écuries s’intéressent à son profil. Notamment Aston Villa, d’après les informations de The Athletic. Les Villans se sont lancés dans la course pour le joueur de 26 ans.

La suite après cette publicité

Le coach de Villa, Unai Emery, aimerait qu’un transfert soit rapidement conclu, après avoir manqué une cible au milieu de terrain lors de la fenêtre de transfert de janvier. L’ancien pensionnaire de l’AS Monaco a disputé 195 matches avec Leicester au cours de ses quatre années, aidant son équipe à terminer à la cinquième place en 2019 et 2020.

À lire

Aston Villa annonce le départ d’Ashley Young