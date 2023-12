Neymar veut revenir plus fort que jamais !

206 minutes. C’est le temps passé par Neymar sur les pelouses de Saudi Pro League cette saison. Arrivé en tant que rockstar cet été en Arabie saoudite, le Brésilien s’est malheureusement gravement blessé, plus vite que prévu sans doute. L’ancien joueur du PSG n’a donc pas pu éblouir le championnat de sa classe, mais les Saoudiens ne doivent pas s’inquiéter, ce n’est qu’une question de temps à en croire Michael Emenalo, le directeur de la SPL.

«Neymar et son talent merveilleux et flamboyant nous manquent. Nous aurions aimé l’avoir à nos côtés, mais lorsque vous faites de tels investissements, il y a toujours un risque de blessure. Cela peut toujours arriver et malheureusement, c’est arrivé à Neymar. Nous suivons son rétablissement et espérons qu’il reviendra plus affamé que jamais et désireux de prouver son talent», raconte-t-il sur Sky Sports. Il poursuit : «Nous sommes en contact, nous recevons régulièrement des informations. Nous savons qu’il est déterminé à revenir et qu’il se sent personnellement redevable envers le Royaume et la ligue. Il veut revenir et montrer ce qu’il sait faire». Il n’y plus qu’à attendre son retour.