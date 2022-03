Stade Brestois 29-OM : les compositions officielles

En clôture de la 28ème journée de Ligue 1, le Stade Brestois reçoit l’OM au stade Francis Le Blé (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Les Marseillais retrouvent d’ailleurs l’une des rares équipes à les avoir battus lors de la phase aller (défaite 2-1 au stade Vélodrome). Actuellement en plein doute en championnat, la meilleure équipe à l’extérieur de Ligue 1 doit se reprendre pour mettre fin à sa mauvaise forme et ne pas connaître un quatrième match sans victoire d’affilée en championnat, ce serait la plus mauvaise série de l’OM cette saison. Les hommes de Sampaoli doivent surfer sur la vague de l’Europa Conférence League mais le coach argentin va aussi devoir faire preuve de continuité dans les choix de son système et des hommes pour reprendre une dynamique positive avant le match retour contre Bâle et le choc contre Nice la semaine prochaine avant la trêve internationale. Pour le onze, Sampaoli effectue plusieurs changements à commencer par le système. Ça devrait être un 4-2-3-1, sans Dimitri Payet grand absent du soir, le numéro 10 n'est pas dans le groupe à cause d'une gêne musculaire. Balerdi fait son entrée à la place de Caleta-Car en charnière centrale avec Saliba. Lirola et Kolasinac seront sur les côtés. Gueye est aligné aux côtés de Kamara au milieu et Amine Harit sera le meneur de jeu. Ünder est sur la banc, Milik titulaire.

La suite après cette publicité

En face, Brest a des résultats en dents de scie mais reste fort de sa victoire la semaine passée contre Lens à Bollaert (succès 1-0) et voudra sûrement refaire le coup du match aller. Avant leur victoire au Stade Vélodrome en décembre dernier, les Brestois n’avaient plus gagné contre l’OM depuis 2012. Victoire quasiment obligatoire pour garder de la distance avec la zone de relégation et son matelas de presque 10 points sur Saint-Étienne. Même s'ils ont fait un gros coup contre Lens, les Brestois restent tout de même friable contre les gros du championnat. Défaite contre Nice, le PSG, Rennes et même des défaites lors des différents derbies de l’ouest contre Nantes et Lorient avec à chaque fois aucun but marqué. Pour affronter l’OM, Michel Der Zakarian revient à une défense à 4 avec Bain et Brassier en défense centrale. Magnetti et Belkebla et Magnetti formeront un milieu à deux avec Belaïli et Honorat sur les côtés. Satriano et Le Douaron complètent le onze en attaque.

Stade Brestois : Bizot - Duverne (cap.), Bain, Brassier, Uronen - Honorat, Magnetti, Belkebla, Belaïli - Le Douaron, Satriano.

OM : Lopez - Lirola, Saliba, Balerdi, Kolasinac - Gueye, Kamara (cap.) - Gunedouzi, Harit, Gerson - Milik.