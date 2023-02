La gifle de l’OM au PSG fait les gros titres, le Qatar accélère pour le rachat de Manchester United

Marseille savoure sa victoire contre le PSG

Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a vu le club phocéen s’imposer (2-1) et au regard du match, la logique a été respectée car les Marseillais étaient «trop puissants», comme le résume L’Équipe sur sa Une ! «Au terme d’un match d’une incroyable intensité, l’OM triomphe à domicile d’un PSG dépassé, pour la première fois depuis 2011.» Et comme le note de son côté, le journal Le Parisien, «Paris prend une claque à Marseille.» Dans la citée phocéenne, on s’enflamme à l’image de La Provence qui placarde : «Ici c’est Marseille !» «Match de très haut niveau, incroyable scénario et ambiance de folie hier soir au Vélodrome : l’OM remporte un grand clasico et disputera les quarts de finale de la Coupe de France», note le quotidien local. Alors que La Marseillaise a vu un «Olympique magnifique» ! Bref, ce matin Marseille peut savourer.

Sancho time !

En match en retard de la 8e journée, Manchester United affrontait Leeds United. Et les deux équipes se sont quittées sur un match nul rocambolesque (2-2). Ce matin, un homme fait la Une de la presse anglaise, c’est Jadon Sancho ! Avec son but, l’attaquant a arraché le nul et comme le placarde le Daily Mirror : «quel retour en force» ! Sancho est le sauveur après quatre mois d’absence et les Reds reviennent en force après avoir été menés au score après 55 secondes.» Pour The Daily Telegraph : « Sancho fait un retour sensationnel. L’ailier oublié aide United à revenir d’un 0-2. Ten Hag dit que le but salvateur peut donner un coup de fouet à sa carrière.» Pour le Daily Star, c’était «Cho Time», hier soir. Pour The Manchester Evening News, «Sancho se met enfin au niveau de United.» Alors que le Daily Express souligne ce «retour en fanfare» de l’international anglais !

À lire

L’offre démesurée du Qatar pour MU

L’avenir de Manchester United s’écrit peut-être sous pavillon qatari. Le pays du Golfe veut s’offrir le club mancunien. Et comme le rapporte le Daily Mail sur sa Une ce matin, «les Qataris sont déjà en pourparlers avec United pour le rachat.» Et selon le Daily Mirror, les Glazers «sont pressés d’encaisser les 7 milliards d’euros» ! Mais comme le note le Daily Star, «l’offre qatarie va déclencher une guerre pour United», car d’autres prétendants pourraient se déclarer et surenchérir comme Ineos et son propriétaire Jim Ratcliffe qui a aussi des vues sur les Red Devils.