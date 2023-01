FA Cup : Stevenage renverse Aston Villa dans une fin de rencontre complètement folle

Suite du 3ème tour de la FA Cup ce dimanche avec deux nouvelles rencontres programmées à 17h30. Alors que le choc entre Manchester City et Chelsea faisait rage, Aston Villa recevait le modeste club de Stevenage, pensionnaire de l’EFL League Two, la quatrième division anglaise. Dans cette rencontre moins prestigieuse, les Villans mettaient quelques minutes à rentrer dans le rythme de la partie et à la demi-heure de jeu, Morgan Sanson ouvrait le score et aussi son compteur but avec le club anglais après une offrande de son coéquipier Danny Ings (33e, 1-0).

Au retour des vestiaires et tout au long de la deuxième période, les deux entraineurs procédaient à de nombreux changements mais le score ne bougeait pas tout de suite. En tout fin de rencontre, les Villans se faisaient une première belle frayeur avec l’expulsion de Leander Dendoncker et un pénalty accordé pour les visiteurs (85e). Jamie Tyrrell Reid se chargeait d’ailleurs d’exécuter la sentence pour égaliser (88e). Seulement quelques minutes plus tard Aston Villa craquait complètement et Dean Graeme Campbell donnait la victoire à Stevenage (90e, 2-1). Au prochain tour, les pensionnaires de l’EFL League Two rencontreront Stoke City.

