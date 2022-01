Aston Villa : Matty Cash et Lucas Digne touchés par un jet de projectile à Everton

Alors que Aston Villa se déplace actuellement sur la pelouse d'Everton, dans le cadre de la 23e journée de Premier League, Matty Cash et Lucas Digne ont tous les deux été touchés par un jet de projectile lancé par des supporters d'Everton. Les deux joueurs des Villans ont été heurtés à la tête alors qu'ils célébraient le but de Buendia, juste avant la mi-temps (1-0, 45e+3), à Goodison Park.

Les deux joueurs ont été touchés par une bouteille en plastique lancée par un supporter, mais ils ont pu continuer le match. Les autorités locales et le personnel d'Everton enquêtent sur l'incident et Everton vient d'annoncer que «la police a arrêté un supporter à Goodison Park (...) Le personnel de sécurité d'Everton et la police du Merseyside ont identifié le supporter grâce aux images de vidéosurveillance.»