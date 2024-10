L’Équipe de France, son avenir… Florian Thauvin dévoile ses grandes ambitions

Il n’y a pas vraiment de morale dans le football, seulement des performances qui orientent les raisonnements. Après un passage laborieux au Mexique, et un début d’aventure mitigé à l’Udinese, il était difficile d’imaginer Florian Thauvin repostuler un jour à l’Équipe de France, ou du moins de voir sa candidature être considérée par Deschamps. Pourtant, le champion du monde 2018 n’a pas disparu des radars du sélectionneur, en témoigne sa pré-sélection lors de ce rassemblement d’octobre, une récompense après un début de saison majuscule réalisé en Serie A. Capitaine de son club, Thauvin a attaqué cette nouvelle année avec appétit, et ses 3 buts, couplée à sa superbe passe décisive face à Lazio en août, sont pour beaucoup dans la réussite de l’Udinese, 5e de Serie A aujourd’hui.

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’international tricolore est revenu sur cette période faste, et sur son désir de retrouver la sélection : «retrouver les Bleus, ce serait la plus grande satisfaction de ma carrière, qui a été une suite de hauts et de bas continus. Toute ma vie a été difficile, mais cette convocation démontrerait que le travail finit par payer, déclare-t-il dans un entretien réalisé juste avant la liste de Deschamps. Aujourd’hui, je pense que je suis plus fort. Plus fort parce que j’ai plus d’expérience et j’ai appris une nouvelle façon de jouer. Ce n’était pas facile, j’avais l’habitude de commencer plus loin et de me recentrer seulement après, mais désormais, je me sens mieux, et plus complet.»

Un avenir incertain à l’Udinese

À bientôt 32 ans, Thauvin se sait plus proche de la fin que du début. Et il s’invite donc à profiter au maximum. S’il se dit épanoui dans un club qui lui fait aujourd’hui confiance, par les choix de son entraîneur Kosta Runjaić qui le place au centre son projet, l’idée de le voir relever un dernier grand défi à l’avenir, n’est pas à écarter. «Mon contrat avec l’Udinese expire en juin. Je me sens vraiment bien ici, mais j’ai toujours dit qu’un joueur de haut niveau aspirait à jouer le plus haut possible. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je me sens certainement comme un joueur de haut niveau du club (…) Le poste de capitaine est une nouvelle expérience pour moi. J’apprécie ma relation avec mes coéquipiers», déclare-t-il.

Stats globales Matchs joués 330 Titularisations 225 Entrées en jeu 78 Remplacements 162 Buts 95 Passes décisives 54 Cartons jaunes 34 Cartons rouges 4

Sans complètement ouvrir la porte à un départ, Thauvin reste bien conscient que ses performances ne laisseront pas indifférent en Europe. Comme en 2021, lors de son départ de l’OM, qui avait donné des idées à plusieurs grands clubs, dont l’AC Milan, son rêve encore aujourd’hui : «Marseille m’avait proposé un autre contrat de cinq ans, puis Lyon m’a appelé, j’avais parlé avec Giuntoli, qui était à Naples. J’avais aussi échangé avec Maldini, qui me voulait à Milan, l’équipe qui aurait été, et est toujours, mon rêve. L’Atletico de Madrid me voulait aussi. Mais après le Covid, tous les clubs étaient dans une situation économique difficile.» Le train pourrait repasser une seconde fois.