À quoi va ressembler la nouvelle Ligue des Champions

Qui succèdera à Manchester City ? Pour beaucoup d’observateurs, les hommes de Pep Guardiola sont les grands favoris à leur propre succession. Mais nul doute que des clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich et même le PSG espèrent aller au bout cette saison. Une chose est sûre, pour les joueurs comme pour nous les amateurs de foot, cette édition de la Ligue des Champions sera la dernière dans le format que l’on connaît depuis tant d’années. Effectivement, dès la saison prochaine, la plus prestigieuse des compétitions européennes sera bien différente.

Désormais, on aura 36 équipes qualifiées pour la compétition. Aux 32 formations actuellement qualifiées, il faudra donc ajouter le troisième du cinquième championnat européen (la Ligue 1 actuellement), deux clubs supplémentaires venant des deux championnats ayant les meilleurs résultats en Europe sur la saison précédente, puis une formation de ligues mineures européennes. Un tirage au sort sera fait pour déterminer quatre poules de 9 équipes.

Beaucoup de changements

On aura donc huit matchs par participant pour ce premier tour - deux de plus qu’actuellement - sauf que le classement sera cette fois général. C’est-à-dire que toutes les équipes seront mélangées dans un classement général de 36 formations, bien qu’elles ne s’affrontent pas toutes. Une première phase qui aura lieu de la mi-septembre jusqu’en fin janvier. Sur ces 36 écuries, les 8 premières sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Les 12 derniers seront quant à eux éliminés.

Les équipes placées entre la neuvième et la vingt-quatrième place disputeront un play-off de qualification pour les huitièmes ; un seizième de finale en somme, avec les équipes situées entre la neuvième et la seizième place qui joueront le retour à la maison. À partir des huitièmes, ce sera un format classique de matchs aller-retour avec une finale à match unique. À noter que des équipes d’un même pays pourront s’affronter à chaque tour. La répartition dans ce tableau final se fera sous la forme d’un tournoi de tennis avec des têtes de série. Ainsi, l’équipe qui terminera 1ère du classement sera située en haut du tableau et ne pourra affronter le 2e qu’en finale. Profitez bien de cette dernière édition de notre compétition préférée, même si la prochaine s’annonce également alléchante !