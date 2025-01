CdF : la réaction de Ronan Jay, cauchemar de l’OL

Bourgoin-Jallieu est touché par la grâce. Près d’un mois après avoir humilié Martigues en 32es de finale de Coupe de France (4-1), les pensionnaires de Nationale 3 ont remis le couvert, cette fois en faisant tomber un monument du football français : l’OL. Loins d’êtres ridicules dans le jeu, les amateurs ont su emmener leurs adversaires du soir jusqu’aux tirs au but, et triompher (2-2, 4-3 t.a.b). Après la victoire, le gardien et héros de Bourgoin-Jallieu, Ronan Jay, a parfaitement su mettre des mots sur ce qui venait de se passer.

La suite après cette publicité

«Ces tirs au but ont été travaillés, et je remercie mon entraineur de gardien et mon analyste vidéo. Leur taff a été parfait, et sans eux, peut-être que ça n’aurait pas été la même chose. On vient de réaliser quelque chose qui va nous marquer à vie, nous unir toute la vie, et il faut donner du crédit à tout le monde, que ce soit les joueurs, le staff, la mairie, les bénévoles… C’est la victoire d’un club, d’une ville. Il suffit de regarder les cotes avant le match, on n’était pas favori, ça c’est sûr. Il faut profiter maintenant», a-t-il exprimé au micro de beIN.