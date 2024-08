L’improbable chantage du FC Barcelone avec Nico Williams

Le FC Barcelone a décidé de changer de dimension sur ce mercato estival. Après une année très décevante sous les ordres de Xavi Hernandez, le club catalan a montré ses limites avec notamment un effectif assez irrégulier. Offensivement, certains ont déçu et il fallait donc faire des choix forts cet été pour espérer redevenir un géant européen et reprendre la Liga. Dans ce sens, la direction du club a décidé de confier les clés du camion au coach allemand Hansi Flick, qui n’a pas tardé à faire part de ses exigences sur le marché des transferts avec plusieurs recrues souhaitées.

Dans le secteur offensif, principal chantier du club ces dernières semaines, le FC Barcelone a réussi à devancer Manchester City pour l’international espagnol Dani Olmo. Les Blaugranas vont débourser plus de 60 millions d’euros pour l’arracher à Leipzig. Mais ce n’est pas tout. Le gros dossier mercato du Barça se nomme depuis plusieurs semaines maintenant : Nico Williams. L’ailier de Bilbao, auteur d’un Euro exceptionnel, est la priorité du Barça au poste d’attaquant gauche, mais c’est un dossier compliqué. Convoité par le PSG également, l’international espagnol a visiblement fait son choix ces derniers jours.

Le Barça veut faire du chantage

Dans une vidéo publiée par son club formateur de Bilbao, Nico Williams a clairement annoncé son envie de rapidement commencer la saison avec… Bilbao. De quoi donc conclure ce dossier pour le FC Barcelone ? Pas vraiment. Alors que le club étudie aussi d’autres pistes, la presse catalane révèle ce jeudi matin que le Barça n’a pas l’intention d’abandonner Nico Williams, au contraire. Selon le quotidien Sport, le Barça estime que Nico Williams a été contraint par Bilbao de faire cette vidéo pour sous-entendre qu’il allait rester. Mais le président Joan Laporta veut tout de même le recruter et a clairement fait savoir à son entourage que l’opportunité de rejoindre le Barça ne se représenterait plus.

Le FC Barcelone a fait une proposition de cinq ans avec un salaire de 12 millions brut par an. Une somme largement supérieure à ce que propose Bilbao dans sa prolongation de contrat. Surtout, le club catalan a les moyens nécessaires pour s’aligner sur sa clause libératoire de 62 millions, mais aussi pour l’inscrire, sans souci, auprès de la Liga. Le Barça est même très optimiste dans ce dossier puisqu’il estime que Nico Williams finira par accepter sa proposition. C’est désormais Laporta qui va se charger du dossier jusqu’ici géré par le directeur sportif Deco. L’idée est de pousser le joueur à forcer son départ et le FC Barcelone considère que, tant que le joueur ne déclare pas publiquement son envie de rester à Bilbao, la porte est toujours ouverte. Et la stratégie du club repose notamment sur le fait de faire comprendre à Nico Williams que s’il n’accepte pas de rejoindre le Barça dès cet été, il ratera l’occasion pour toujours.