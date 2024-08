Le Barça veut un international français après l’échec Nico Williams

Le FC Barcelone veut se reconstruire. Et pour cela, il a décidé de se réveiller sur le marché des transferts. Dans un premier temps, il a fallu boucler le dossier de l’entraîneur. Après plusieurs semaines de rumeurs, la direction catalane a décidé de miser sur Hansi Flick. Le coach allemand, libre depuis son départ de la sélection allemande, arrive avec la lourde tâche de remettre le Barça sur le toit de l’Espagne et en faire un candidat crédible dans la course à la Ligue des Champions. Pour cela, le technicien de 59 ans n’a pas caché son envie de se renforcer sur toutes les lignes et surtout offensivement.

La saison dernière, la formation emmenée par Robert Lewandowski avait déçu dans ce secteur et personne n’avait réussi à s’imposer réellement. Le prêt de João Félix, malgré des bons débuts, n’avait pas donné satisfaction, tout comme l’irrégularité de Lewandowski et Raphinha. Enfin, le jeune Vitor Roque arrivé en janvier, est déjà sur le départ alors que le club ne souhaite pas vraiment le conserver. Dans ce sens, le Barça a jeté son dévolu sur Nico Williams véritable sensation du dernier Euro. Mais l’ailier espagnol qui était la priorité pour l’aile gauche est un dossier très compliqué. Et malgré des négociations acharnées ainsi qu’un intérêt très concret du PSG, Nico Williams a pris la décision de rester avec son club formateur..

Kingsley Coman, le plan B

Dans ce sens, le FC Barcelone, qui a déjà bouclé l’arrivée de Dani Olmo, a activé une nouvelle piste. Selon les informations de Sport, les Blaugranas songeraient désormais à Kingsley Coman. L’attaquant du Bayern Munich est clairement sur le départ et il a été proposé à la formation espagnole. Du haut de ses 28 ans, il est à la recherche d’un nouveau challenge après une saison marquée par de nouvelles blessures et une irrégularité qui a fini par lasser les Bavarois. Le quotidien catalan explique qu’après avoir espéré le vendre, le Bayern étudie maintenant un prêt.

Et cette option plaît forcément au Barça qui n’a pas une enveloppe conséquente pour recruter sur le marché des transferts. Sport révèle également que le nouveau coach adjoint barcelonais, Thiago Alcantara, a conseillé à Hansi Flick de récupérer l’ancien joueur du PSG qui est donc toujours suivi par son club formateur. Le Barça pourrait donc passer à l’action dans ce dossier même si la direction ne semble pas vouloir abandonner complètement le dossier Nico Williams. Mais le fait de commencer activer un plan B semble bien confirmer que l’ailier basque est un dossier épineux…