Nico Williams a donné sa réponse au PSG

Voilà un dossier qui commence à livrer doucement son verdict. Depuis plusieurs semaines déjà, le FC Barcelone et le PSG font la course à la signature à Nico Williams. L’ailier de l’Athletic, déjà auteur d’une très belle saison en Liga, s’est révélé au plus haut niveau lors de cet Euro 2024. Grand artisan du succès espagnol, il s’est même permis de marquer le premier but de la finale remportée contre l’Angleterre (2-1).

La suite après cette publicité

La donne semblait jusqu’alors assez simple. Le joueur de 22 ans est lié à son club jusqu’en 2027 mais il dispose dans son contrat actuel d’une clause libératoire de 58 M€. Cette somme est largement accessible pour le PSG, et même pour le FC Barcelone, d’après les propos de Joan Laporta. Le club français a cependant l’avantage d’avoir plus de latitudes économiques et de proposer un meilleur salaire que son concurrent catalan : le double d’après la presse espagnole.

À lire

PSG : Xavi Simons attendu à Leipzig dans les prochains jours

Nico Williams a dit non

Ces derniers jours, une tendance commençait à se dégager et elle ne plaît pas aux deux courtisans. Selon certains échos, Nico Williams, très attaché à Bilbao, là où il a grandi, et à son club de toujours, aurait promis à son frère Iñaki que les deux joueraient au moins une saison ensemble en Coupe d’Europe avec l’Athletic. Autre argument pour le convaincre de rester au Pays basque, la direction réfléchit à lui proposer un nouveau contrat, alors qu’il a signé sa dernière prolongation à l’automne dernier.

La suite après cette publicité

Sport publie même de nouvelles informations ce samedi. D’après le quotidien, le PSG s’est fait une raison, malgré ces nombreuses tentatives pour l’attirer. Nico Williams et ses représentants ont donné leur réponse à Luis Campos et ont décliné. Le dirigeant portugais travaille déjà sur d’autres pistes afin de trouver le joueur de côté manquant à l’effectif parisien. Du point de vue barcelonais, ce refus de s’en aller à Paris est plutôt vu comme une bonne nouvelle. Sport l’assure, cela n’exclut pas un transfert pour cet été.