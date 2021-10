Barça - Real Madrid : la réaction à chaud de Sergio Busquets

Le FC Barcelone s'est incliné 2-1 face à son ennemi juré au Camp Nou cet après-midi. Une rencontre qui va laisser des traces, d'autant plus que la situation des Catalans était déjà difficile. Après la rencontre, Sergio Busquets a cependant voulu tenir un discours optimiste.

« J'ai vu les actions litigieuses, mais le match est terminé et on ne peut rien faire, dans la globalité l'arbitre avait raison. Les actions sont là, elles peuvent créer la controverse, mais je ne suis pas celui qui doit répondre. Il y a un fossé qui se creuse au classement mais l'équipe va s'améliorer. Voyons si nous pouvons faire revenir Dembélé maintenant, il reste encore beaucoup de matches en championnat et voyons si nous pouvons combler l'écart. Plus tôt, nous avons eu une occasion de Dest, avant cela, nous avons eu une autre pour Ansu. Je ne pense pas que nous ayons fait un mauvais match et que nous méritions de perdre, mais c'est le football et celui qui marque le premier gagne souvent. C'était pratiquement définitif. En deuxième mi-temps, nous avons eu la possession et le contrôle du ballon, mais nous avons eu du mal à entrer dans leur surface et à nous créer des occasions nettes. C'est comme ça, c'est le football », a lancé le milieu de terrain.