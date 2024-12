OM : petite inquiétude pour Valentin Rongier

Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre de Ligue 1 face à Saint-Etienne, le coach Roberto De Zerbi a évoqué l’état de forme de son équipe. Et il a notamment expliqué que Valentin Rongier avait eu des petits pépins physiques cette semaine, à savoir un coup de froid.

«La semaine dernière a été lourde, pesante, le match a été compliqué physiquement et mentalement contre Monaco, mais on a bien travaillé, tous les joueurs sont bien. Rongier a eu un problème physique hier soir, un petit coup de froid, donc je l’ai laissé tranquille, pareil pour Luis Henrique qui joue à un poste qui demande beaucoup, mais ce sont des choses normales. Mason s’est entraîné normalement, on s’adapte, on adapte la charge en fonction des semaines», a expliqué Roberto De Zerbi.

