Man City : Pep Guardiola s’est encore griffé le crâne

Pep Guardiola semble avoir un mal fou à gérer ses émotions. Aperçu avec d’impressionnantes griffures au visage après le match nul de Manchester City contre Feyenoord en novembre dernier, le Catalan avait réitéré lors de la victoire face à Bruges en janvier. Et jamais deux sans trois, la défaite de son équipe contre le Real Madrid ce mardi soir a une nouvelle fois eu raison des nerfs du technicien des Skyblues, qui a été cette fois-ci été aperçu avec des traces de griffure au niveau du côté gauche du crâne.

Le coach des Cityzens a peut-être eu du mal à réagir correctement après la fin de match catastrophique de ses joueurs. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce propos en conférence de presse : « aujourd’hui, c’était serré et par moments nous avons eu des occasions. Souvent, à la fin des matchs, nous concédons des buts. À ce niveau, c’est très difficile. Ce n’est pas la première fois, cela arrive souvent. Il y a des erreurs dans des zones similaires. C’est difficile à gérer mais oui, cela arrive souvent. Les joueurs prennent des décisions sur le moment, parfois ça marche et parfois non. Nous sommes arrivés à la dernière minute avec le résultat mais nous n’avons pas pu le conserver. »