Brighton-Manchester United : les compositions officielles

Ce samedi, Manchester United se déplace à l'AMEX Stadium pour y défier Brighton dans le cadre de la 36ème journée de Premier League. Après avoir connu sa première titularisation de la saison en Premier League lundi face à Brentford, Juan Mata enchaîne sur la pelouse des Seagulls, tandis que Maguire fait son retour sur le banc. Ralf Rangnick aligne exactement le même onze que face aux Bees.

Dans la foulée d'un succès probant sur le terrain de Wolverhampton (3-0), Graham Potter fait relativement peu tourner son onze. Touché contre les Wolves, Enock Mwepu cède sa place à Pascal Groß dans l'entrejeu des locaux.

Les compositions d'équipes :

Brighton : Sánchez - Veltman, Dunk, Cucurella - March, Caicedo, Bissouma, Trossard - Groß, Mac Allister - Welbeck.

