Real Madrid : Sergio Ramos se dirige vers une longue absence !

Voilà plusieurs matchs que Zinedine Zidane ne peut pas compter sur Sergio Ramos. Le taulier de la défense merengue est gêné au genou, et n'était pas dans le groupe pour affronter Huesca ce samedi. Et si on se fie aux dernières informations publiées en Espagne, l'entraîneur français va devoir se passer des services de son capitaine pour de longues semaines encore.

Selon les informations de la Cadena COPE, l'Espagnol va être opéré du genou ce samedi. C'est le club madrilène qui a recommandé à son joueur de passer sur le billard pour soigner cette blessure insistante au ménisque, afin qu'il puisse être frais pour la fin de saison.

Presque deux mois d'absence

Il devrait être absent pour une durée de six à sept semaines selon les médias ibériques, et va donc manquer le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta le 24 février, et le derby madrilène contre l'Atlético le 7 mars. Sa présence pour le retour face aux Italiens le 16 mars est également très incertaine. Un énorme coup dur pour Zinedine Zidane, puisque l'arrière-garde du Real Madrid est loin d'être sereine en ce moment.

Il faut dire que Varane ou Éder Militão, qui sera d'ailleurs indisponible pour le match du jour, ne sont pas forcément à un niveau très élevé cette saison. Reste également à voir si cela aura des conséquences sur la prolongation de contrat que négocie actuellement le joueur avec son club, même si ça ne devrait pas être le cas...