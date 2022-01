LOSC : Jocelyn Gourvennec va avoir une discussion avec Burak Yilmaz

Opposé au Stade Brestois 29 ce samedi dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, le LOSC va repartir du Finistère avec une défaite dans ses valises (0-2). Mais aussi une petite affaire dont les Dogues se seraient bien passés. Remplacé à la 76e minute par Hatem Ben Arfa, le Turc Burak Yilmaz a piqué une énorme colère au moment de sa sortie, jetant notamment son maillot par terre avant de partir directement aux vestiaires. Mais après la rencontre, l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec a tenu à mettre les choses au clair.

«On en discutera à tête reposée, il ne faut jamais réagir à chaud, c’est de la frustration, il a beaucoup de caractère, on a failli le sortir à un moment, on lui a fait confiance, il est frustré. On ne fait pas de la compétition avec des dauphins ou des agneaux, on a des joueurs avec beaucoup de caractère. Il a été comme ça toute sa carrière. On va discuter. Vous voulez quoi ? On discutera comme on a toujours fait. On ne vous demandera pas votre avis», a lâché le technicien dans des propos relayés par RMC Sport.