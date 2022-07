Ligue 2 : Bordeaux accroché par Valenciennes, Metz déroule face à Amiens, Guingamp écrase Pau

Les Girondins de Bordeaux lançaient officiellement leur saison en Ligue 2 ce samedi lors du multiplex de 19h. Après une saison cauchemardesque l'année dernière et un été mouvementé avec une rétrogradation en National pour raisons financières, les Bordelais étaient finalement bien présents devant leur public face à Valenciennes. Sans Yoann Barbet ni Vital Nsimba non qualifiés, David Guion ne pouvait quasiment compter que sur les jeunes du centre de formation pour ce match, en attendant des recrues. Côté Valenciennes, on pouvait notamment trouver dans le onze Mathieu Debuchy et l'ex-gardien brestois Gautier Larsonneur.

Après une première période assez rythmée sans pour autant avoir des occasions, les deux équipes ont commencé à laisser un peu plus d'espaces derrière. Mais malgré quelques tentatives bordelaises de Maja ou Bakwa, Larsonneur a su rester vigilant pour garder sa cage inviolée. En manque d'idées offensives, Bordeaux et Valenciennes ne se créaient pas de grosses occasions en fin de match. L'entrée de l'attaquant coréen Hwang Ui-Jo, en instance de départ, n'y changeait rien. Les Girondins débutent leur saison par un match nul (0-0). Pas l'idéal mais si l'on regarde le verre à moitié plein, la défense n'a pas concédé de but, un exploit quand on se rappelle de la saison dernière.

Le FC Metz débute bien

Dans les autres rencontres à la même heure, Guingamp a parfaitement lancé sa saison en écrasant Pau (4-0). Les Bretons ont fait la différence en première période en marquant par trois fois. Livolant et Gaudin (par deux fois) ont notamment trouvé la faille dans ce match. Même son de cloche pour le FC Metz qui a fait le job face à Amiens (3-0). La formation de Laszlo Boloni a bien commencé son championnat avec une large victoire grâce à des réalisations de Gueye, Ibrahima Niane et Mikautadze.

Dans le même temps, Niort a pris le meilleur sur le promu Annecy 2-1, grâce notamment à un but de l'ancien joueur formé à l'OM Bilal Boutobba. Laval a de son côté parfaitement géré son déplacement en Corse face à Bastia avec une belle victoire (2-0). L'attaquant algérien Zakaria Naidji a inscrit un doublé dans ce match. À noter les matches nuls entre QRM et Rodez (0-0) ou encore Le Havre et Grenoble (0-0). Caen a arraché la victoire face à Nîmes dans les derniers instants (0-1).

Les résultats du soir :