Sporting : l’inquiétante chute de Viktor Gyokeres

Véritable sensation des derniers mois, Viktor Gyökeres s’est imposé comme l’une des stars du football actuel. Il faut dire que l’attaquant suédois est une machine à marquer qui enflamme la presse européenne. Auteur de 68 buts en 73 matches sous les couleurs du Sporting, celui qui a déjà rendu sa célébration iconique est un phénomène dans le viseur des plus grands clubs européens depuis cet été. Mais malgré son impressionnante forme du moment, le buteur de 26 ans avait encore quelques sceptiques, pointant du doigt le niveau du championnat portugais.

D’autres soulignaient surtout la possibilité d’avoir en Viktor Gyökeres un "one season wonder", un joueur qui brille sur une courte période et qui fini par s’éteindre avec le temps. Alors après un début de saison canon sous les ordres de Ruben Amorim, les amateurs du ballon rond attendaient avec impatience de voir comment allait réagir Gyökeres à la première crise de confiance et plus globalement au départ du technicien portugais direction Manchester United. Et malheureusement pour le Suédois, son impact est bien moindre depuis quelques matches.

Une première période de disette

Après un début de saison explosif, Gyökeres n’a inscrit qu’un seul but sur ses 5 derniers matches. Une forme qui coïncide aussi avec la baisse de régime de son équipe qui reste sur une série de 4 défaites de suite. Ce mardi face au Club Bruges en C1, le Sporting s’est encore incliné et n’a pas su briller tout comme Gyokeres qui a encore connu une rencontre sans faire trembler les filets. Et cela n’est forcément pas passé inaperçu du côté de la presse portugaise. «Gyokeres, en difficulté, n’a encore pas pu trouver le but» écrit O Jogo dans ses colonnes. «Très actif dans les premières minutes (…) Mais à partir de la 30e, il a été bien stoppé par la défense belge et n’a pas été dangereux» juge de son côté A Bola.

De son côté, le quotidien Record lui attribue la note de 3 après son match. «Il s’est battu durement, mais en vain…», écrit en substance le journal ibérique. Preuve aussi d’une frustration naissante chez le Suédois, il est apparu très agaçé contre ses supporters après la rencontre. Ces derniers ont jeté des torches pour protester contre la crise de résultat du club. « C’est triste qu’ils nous lancent des choses alors que nous essayons de gagner chaque match. Nous entrons sur le terrain et c’est tout ce que nous voulons faire. Ce n’est pas une période amusante pour nous et je comprends que c’est difficile pour eux aussi, mais ce sera plus facile si nous traversons cela ensemble», a-t-il lancé. Après des débuts fous, Viktor Gyökeres connaît sa première vraie période de doute et il va devoir relever la tête pour montrer qu’il a les épaules pour être considéré comme le haut panien du foot européen.