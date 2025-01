PSG : Achraf Hakimi s’exprime sur son enquête pour viol

Si Achraf Hakimi brille sur le terrain depuis le début de la saison, le Marocain vit une affaire plus trouble hors du rectangle vert. Accusé de viol et mis en examen depuis mars 2023, le défenseur du PSG avait immédiatement réagi par l’intermédiaire de son avocate, Fanny Colin, pour dénoncer « une tentative d’extorsion ». Si le latéral droit est toujours lui-même resté silencieux sur ce dossier, il a décidé de prendre la parole :

Dans un entretien sur la chaîne YouTube d’Anas Bukhash, l’ancien interiste s’est exprimé sur l’affaire. Il explique être victime d’un chantage et affirme avoir confiance en la justice pour faire triompher la vérité : «Je vais honnête sur ce sujet. C’est la première fois que j’en parle publiquement avec quelqu’un. Parce que, depuis que c’est arrivé il y a deux ans, je n’ai rien dit là-dessus. La vérité c’est que, quand on a du succès et que les choses se passent bien, on devient une cible facile pour certaines personnes. Et ça m’a appris qu’on ne peut pas se fier à beaucoup de personnes autour de soi. Quand on a mis cette affaire entre les mains de la justice, on a vu que c’était juste une manière de faire du chantage contre moi. Ils voulaient me faire chanter et c’est pour ça qu’on a porté plainte et ça se passe bien. La justice a plutôt bien géré les choses. Et ça va bientôt se résoudre. Toute la vérité sera connue et nous pourrons en parler davantage».