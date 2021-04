Le FC Barcelone s'inquiète pour Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé (23 ans) faisait surtout parler de lui en raison de ses séjours à l’infirmerie blaugrana. Il faut dire que les Culés avaient investi plus de 110 M€ sur un joueur qui a été blessé durant près de 500 jours entre 2017 et 2020. Depuis, l’international tricolore (23 sélections, 3 buts) s’est repris en main.

Et cette saison, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund se montre enfin à son avantage. Titularisé à 16 reprises en 24 matches de Liga (5 buts, 2 passes décisives), Dembélé a séduit son entraîneur Ronald Koeman. À l’heure où le Barça cherche à prolonger un élément dont le contrat se termine en 2022, le technicien batave n’avait d’ailleurs pas oublié de rappeler à quel point il tenait à son attaquant.

« Il nous donne beaucoup avec sa vitesse en face à face et il a joué dans toutes les positions. Il est meilleur physiquement et la clé cette saison a été sa régularité au travail. (…) Quand les blessures le laissent tranquille et qu'il va bien physiquement, il nous donne beaucoup. C'est un excellent dribbleur, il est très rapide, joue bien des deux pieds et nous aide dans tout. Je suis très content pour lui, il travaille pour ça et il le mérite. Si ça ne tient qu’à moi, bien sûr, j'aimerais qu'il reste avec nous ».

Des douleurs qui ne passent pas

Ravi de voir enfin Dembélé briller, le Barça s’inquiète logiquement lorsqu’un grain de sable menace d’enrayer la machine. Et selon Sport, c’est le cas actuellement. La raison ? Le Français souffrirait de gênes au niveau du pubis. Jusqu’à présent, il aurait suivi un traitement conservateur, mais le média catalan indique que le numéro 11 termine souvent ses matches avec des douleurs. Et la trêve internationale passée avec l’équipe de France (il a joué contre l’Ukraine et le Kazakhstan) n’a rien arrangé.

Le joueur utilise son préparateur physique personnel et les médecins du Barça pour se soigner, mais Sport ajoute que ces douleurs ne diminuent pas. Pour le moment, aucune décision drastique n’est envisagée, mais ce cas sera à suivre avec attention. D’une part parce que le club catalan, troisième du classement de Liga, a besoin de toutes ses forces pour conquérir le titre. Et enfin, parce que Dembélé, de retour en grâce chez les Bleus, ne voudra sans doute pas gâcher ses chances de participer à l’Euro.