OM : Pablo Longoria calme le jeu autour de Thauvin

Le feuilleton Florian Thauvin se poursuit. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde 2018 est dans le viseur de Paolo Maldini et de l'AC Milan. «Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. (...) C'est évidemment un profil que l'on suit» lançait la semaine dernière le dirigeant italien. Des déclarations qui n'ont pas vraiment plu du côté phocéen. Si le milieu offensif n'a pas manqué de remercier pour le compliment, André Villas-Boas lui n'a pas apprécié et l'a bien fait savoir. «Après, les paroles de Maldini, c’est un peu bidon mais bon… Comme tu es Maldini, tu peux dire des choses. Imaginez on rencontre Milan en Ligue Europa, qu’est ce qu’on fait ?»

La suite après cette publicité

La hache de guerre semble enterrée ce soir. Interrogé par la chaîne Téléfoot ce vendredi soir, Pablo Longoria a clôt l'affaire, même s'il affirme avoir été agacé par ces propos. «Florian Thauvin, c'est une question compliquée. On travaille. On parle avec l’entourage pour trouver la façon dont on peut se rapprocher. Je ne veux pas faire de polémique avec Maldini et Milan, qui sont en train de faire un bon travail et qui comprennent que c’est compliqué de faire prolonger un joueur dans ce genre de contexte, mais je n’ai pas trouvé ces déclarations très respectueuses. C’est déjà du passé, on s’est parlé et c’est le moment de passer à autre chose.»