OM : Florian Thauvin répond à l'intérêt du Milan et à Paolo Maldini

En fin de contrat à la fin de la saison, Florian Thauvin sera peut-être le dossier le plus chaud à gérer pour l'Olympique de Marseille cet été. Et pour cause, l'AC Milan avance petit à petit ses pions pour arracher le champion du monde. Récemment, Paolo Maldini n'a pas été avare en compliments envers l'attaquant au micro de Téléfoot.

Après le match contre Nantes, le joueur de 27 ans est revenu sur les propos du directeur technique du Milan, toujours sur Téléfoot : « ce sont des choses qui font plaisir, quand une légende du football parle si bien de vous, a confié le principal intéressé ce samedi. Cela m'a beaucoup touché, ça fait vraiment plaisir et je le remercie pour ça ».