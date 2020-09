OM : c'est quoi le problème ?

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille a bouclé un troisième match de suite sans victoire. Pis encore, les trois confrontations se sont jouées à l'Orange Vélodrome. Le match face à l'AS Saint-Étienne a été de loin le pire (0-2) et encore, on ne parle pas des points miraculeux glanés dans les derniers instants contre Lille (1-1) et hier contre le FC Metz (1-1) grâce à des réalisations de Germain contre les Dogues et de Sanson contre les Grenats.

Dans les trois matches, l'OM a été en grande difficulté dans le jeu, quasiment inexistant d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui peut bien gêner à ce point les hommes d'André Villas-Boas ? Pour commencer, il faut se rappeler qu'avant la crise liée au coronavirus, les Marseillais étaient sur la pente descendante, que ce soit dans leur jeu ou encore en termes de résultat. Déjà l'année passée, l'OM était plus fort à l'extérieur qu'à domicile.

Le onze est le même

Évidemment, les Marseillais pourront toujours expliquer que l'absence de public joue grandement dans les résultats à domicile, cela a d'ailleurs été prouvé par des études en Allemagne. En outre, la pause a été longue et la préparation tronquée par les cas de Covid. Mais cela a été la même chose pour tout le monde et il semble d'ailleurs que Lille et Rennes, pour ne citer qu'eux, s'en sortent particulièrement bien.

Mais il serait trop réducteur de penser que la mauvaise seconde partie de début de ce championnat (deux victoires d'abord puis deux défaites et un nul) ne serait liée qu'à ce problème. L'OM ne peut pas tabler non plus sur le manque d'automatisme puisque le onze de départ, quand Amavi ne sera plus suspendu, reste quasiment inchangé si on excepte l'entrée de Florian Thauvin, qui n'avait pas joué l'année passée à cause de sa blessure à la cheville.

Une équipe déséquilibrée et un pressing inefficace

Non, les Phocéens manquent d'à peu près tout en ce début de saison. Ils ne sont pas efficaces dans leur surface de réparation et on ne met pas Steve Mandanda dans ce lot. Devant, c'est encore pire. Florian Thauvin a marqué un but, Payet aucun et Dario Benedetto a beau tenter, rien ne lui sourit en ce moment. Le meilleur buteur de l'OM, à l'heure actuelle, se nomme Duje Caleta-Car, le défenseur croate auteur d'un doublé à Brest.

Au milieu de terrain, le pressing est déséquilibré et aucun des trois hommes (Sanson, Kamara, Rongier) n'arrive pour le moment à percuter et dynamiser le jeu olympien. Florian Thauvin râle beaucoup sur le terrain quand Dimitri Payet à l'air quand même un petit peu hors de forme. Le pressing, force des hommes d'AVB l'année passée, est totalement désorganisé et donc inefficace. Il faudra vite corriger ça pour ne pas perdre le fil d'autant que Rennes semble prendre de l'avance en championnat. ET surtout, la Ligue des Champions se profile...