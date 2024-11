Le Barça prépare un sale coup au PSG dans un dossier bouillant

Si le mercato hivernal n’a toujours pas ouvert ses portes, les premières rumeurs vont bon train dans la presse mondiale. Dans cette optique, l’un des dossiers chauds de la dernière fenêtre estivale refait surface. Ainsi, le cas Kvicha Kvaratskhelia, actuellement sous contrat avec le Napoli, devrait une nouvelle fois enflammer le marché des transferts. Lié à la formation napolitaine jusqu’en juin 2027, l’international géorgien de 23 ans (38 sélections, 17 buts) continue d’attiser les convoitises des plus grands clubs européens. Ces dernières heures, la Gazzetta dello Sport affirmait à ce titre que le Paris Saint-Germain, qui avait offert 100 M€ pour lui il y a quelques mois, était toujours très intéressé à l’idée de recruter le natif de Tiflis en janvier, ou au plus tard l’été prochain. Mais ce n’est pas tout.

Selon les dernières informations de La Repubblica, un autre candidat est plus que jamais à l’affût. En effet, le FC Barcelone a bien l’intention de jouer un sale coup aux pensionnaires du Parc des Princes. Pire encore, les dirigeants catalans prépareraient d’ores et déjà une offre pour le joueur du Napoli alors que des contacts entre les différentes parties existent déjà. La publication transalpine précise même que le coût final de l’opération pourrait atteindre 80 millions d’euros. Reste désormais à convaincre Aurelio de Laurentiis, bien décidé à prolonger son protégé, et trouver les fonds nécessaires pour attirer le numéro 77 napolitain. Une mission complexe, vous l’aurez compris…