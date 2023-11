LdC: la statistique complétement folle de Jérémy Doku

Jérémy Doku n’en finit plus d’impressionner ! Arrivé dans le Nord de l’Angleterre en provenance du Stade Rennais contre un chèque de 60 M€, le virevoltant ailier n’a pas tardé à faire taire ses détracteurs et sa prestation XXL face à Bournemouth avec Manchester City (6-1) en témoigne à elle seule. Le week-end dernier en Premier League, le Diable Rouge a été impliqué sur 5 des 6 buts des hommes de Pep Guardiola (4 passes décisives, 1 but) face aux Cherries.

La suite après cette publicité

Remplaçant au coup d’envoi face au Young Boys de Berne dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions, l’ancien Rennais a profité des 10 dernières minutes de la partie pour se mettre en évidence. Entré en jeu à la place de Mateo Kovacic à l’heure où le match entre les Skyblues et les Suisses été d’ores et déjà plié (3-0), l’international belge (17 sélections, 2 buts) n’a certes pas marqué mais a complété 6 dribbles sur 6 tentés, soit le plus grand nombre de dribbles réalisés par un joueur lors d’un match de C1, mardi soir, comme le rapporte Sofascore.