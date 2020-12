Napoli : la municipalité donne son feu vert pour le stade Diego Armando Maradona

Décédé le mercredi 25 novembre dernier, Diego Armando Maradona avait marqué les amateurs de football pendant sa carrière. Lors de son passage au Napoli, entre 1984 et 1991, le milieu de terrain argentin avait laissé son empreinte en Campanie. Et les Partenopei ne l'ont pas oublié. Rapidement, l'actuel président du club Aurelio De Laurentiis avait émis l'idée de renommer le stade San Paolo en hommage au «Pibe de Oro». Et le projet semble en bonne voie.

Comme l'expliquent Il Mattino ou encore le Corriere dello Sport, qui cite le communiqué de la ville, la commission toponymique de Naples a voté à l'unanimité le changement de nom du Stade San Paolo, qui va ainsi se nommer Stade Diego Armando Maradona à l'avenir.