OM : Valentin Rongier prépare déjà la C1

En perdant contre le LOSC la semaine passée, l’OM avait hypothéqué ses chances de finir second de Ligue 1 et donc de participer directement à la phase de poules de la Ligue des Champions. Maintenant, avec la défaite contre Brest (1-2) couplée à la victoire de Lens contre Ajaccio (3-0), ils sont sûrs de finir troisièmes. Ils devront alors passer un tour préliminaire et éventuellement un barrage pour accéder à la C1. Valentin Rongier y pense déjà.

