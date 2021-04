Inter : Milan Skriniar et les bénéfices de l'élimination en C1

Solide leader de Serie A après 30 journées avec onze points d'avance sur son rival, l'AC Milan, l'Inter se dirige tout droit vers le titre en Italie. Mais tout n'a pas été rose cette saison côté nerazzurro avec notamment cette élimination dès la phase de poules en Ligue des Champions. Une désillusion forcément mais un tournant peut-être positif dans la saison des Milanais, comme l'a expliqué Milan Skriniar.

«L'élimination en Ligue des Champions nous a donné un peu plus de force, elle nous a permis de nous unir encore plus. Nous récoltons maintenant les fruits d'un travail effectué en un an et demi. Nous sommes heureux et fiers de cela et nous voulons continuer comme ça», a expliqué le défenseur slovène à Sky Italia, avant d'enchaîner sur le sacre en championnat : «si "Scudetto" est un mot que vous pouvez dire ? Comme je l'ai dit, nous verrons match après match. Mais le plus tôt sera le mieux.»