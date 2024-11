Brésil : Raphinha récupère le numéro 10 de Neymar

Nouvelle saison, nouveau statut, et nouveau numéro pour Raphinha. Épatant avec le Barça depuis le mois d’août, l’international brésilien est également appelé à endosser de nouvelles responsabilités en sélection. Ce qui se traduit aussi par l’abandon de son numéro 11 pour le… 10.

Comme le révèle TnT Sports Brazil, l’ex-Rennais va en effet récupérer le plus emblématique numéro de la Seleção, autrefois porté par Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, ou encore plus récemment Neymar. Ce troc fait suite au forfait de Neymar, toujours blessé, mais aussi de Rodrygo, touché à la cuisse avec le Real Madrid et contraint de renoncer à ce rassemblement de novembre. Il y a un an, Vinicius Júnior l’avait également porté très succinctement, avant de récupérer le 7.