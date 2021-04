PSG - Saint-Etienne | Streaming : comment regarder le match en direct

Horaire inhabituel pour la Ligue 1 et le PSG ce week-end puisque l’une des affiches de Ligue 1 Uber Eats est programmée en tout début d'après midi en ce jour dominical. En effet, la chaîne cryptée et la LFP proposent à 13h un duel pour le moins déséquilibré entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne. Une rencontre qui devrait être riche en buts entre une équipe parisienne qui a étrillé Strasbourg la semaine dernière, et une équipe stéphanoise dont l’attaque va beaucoup mieux depuis quelques matches. Et le théâtre de ce match qui s’annonce déjà spectaculaire sera le Parc des Princes de Paris.

La suite après cette publicité

Et pour cette belle affiche de Ligue 1, déterminante dans la course au titre en L1 pour Paris, Mauricio Pochettino devrait aligner une équipe pour le moins inédite, articulée en 4-2-3-1. Du côté du PSG, beaucoup d’absents encore une fois. Marquinhos, Abdou Diallo, Keylor Navas et Layvin Kurzawa (blessés) seront absents, de même que Neymar, Idrissa Gueye ou Leandro Paredes (suspendus). Une fois encore, les supporters parisiens devront compter sur Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Moise Kean pour tenter de percer le verrou de la défense des Verts. Du côté du club du Forez, Claude Puel, devrait aligner un traditionnel 4-4-2 et devra tout de même faire face avec les absences de Riyad Boudebouz ou Anthony Modeste. Le tandem Wahbi Khazri, qui reste sur quatre buts lors des trois derniers matches, et Denis Bouanga tenteront de faire quelques misères à la défense encore expérimentale du PSG composée de Bakker, Kimpembe, Kehrer et Dagba

Regarder PSG-Saint-Etienne en streaming direct

Dans ce match très attendu, le PSG sera bien évidemment le grandissime favori de cette rencontre entre deux formations habituées à en découdre l’une contre l’autre en première division. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’au jeu des statistiques, le club dirigé par Nasser Al-Khelaifi écrase les Verts avec 25 victoires, 10 nuls et seulement trois défaites face à l’ASSE en 38 duels à Paris. Et la diffusion à la télévision de cette affiche entre Paris et Saint-Etienne se fera sur la chaîne Canal + en France, ce dimanche à 13h mais sera aussi disponible en Streaming de manière 100 % légale et en HD. Si vous êtes un supporter du club parisien ou du club stéphanois et que vous n’avez pas accès à votre télévision, sachez qu’il est possible de suivre ce PSG vs Saint-Etienne en streaming en live et en direct tout à fait légalement.

Vous n'êtes pas sans savoir que Téléfoot, la chaîne du groupe Mediapro, a cessé d'émettre depuis quelques semaines, et la LFP a pu trouver un accord avec Canal + pour diffuser la totalité de la Ligue 1 jusqu'à la fin de saison. Pour suivre ce match en streaming diffusé sur Canal, vous pouvez opter pour l'abonnement OTT MyCanal qui vous permettra de suivre le match de ce soir en toute légalité et pour une somme modique avec l'offre du moment. Le stream, disponible en haute qualité via l’application MyCanal, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G.

Votre abonnement sera actif immédiatement, de quoi profiter à la dernière minute de cette soirée foot, et des prochaines journées de Ligue 1, Canal + ayant désormais les droits sur la totalité du championnat de France dès à présent, et la Ligue des Champions la saison prochaine !

Comment regarder la diffusion streaming PSG-ASSE ce soir en HD sur votre télé ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cette affiche (diffusée sur Canal Plus et MyCanal) directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion 4G de qualité. Vous pouvez profiter des offres Canal à partir de seulement 20,99€, sans engagement, de quoi regarder toute la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison et de résilier votre abonnement selon vos souhaits. Et pour les moins de 26 ans, Canal baisse son prix à 10,49€, toujours sans engagement ! Cela vous coûtera à peine 31,47€ jusqu'au terme du championnat, alors autant ne pas se priver.

Et quoi de mieux que de commencer par un PSG-ASSE qui sera arbitré par l’expérimenté Ruddy Buquet. L'arbitre français de 44 ans est un habitué du haut niveau avec plus de 473 matches à son actif, dont 247 de L1. Il sera assisté de Guillaume Debart et Erwan Finjean. Abdelatif Kherradji sera le quatrième arbitre. Quant à l’assistance vidéo, elle sera assurée par Eric Wattellier et Bruno Coué.

Cliquez ici pour vous inscrire sur Canal+ et accéder au match PSG - ASSE