L'AC Milan dévoile son nouveau maillot Third

Comme à l'accoutumée durant le mois d'août, les présentations des maillots third se poursuivent dans les grands clubs européens. Ainsi, après avoir dévoilé il y a quelques semaines son nouveau maillot domicile, l'AC Milan vient de dévoiler son maillot Third. Une tunique signée Puma et directement inspirée par les créations innovantes de la haute couture milanaise qui a pour caractéristique principale l'intégration de l'emblématique « pied-de-poule » - un motif synonyme d'élégance - au design du maillot.

Puma a tourné les carreaux du pied-de-poule original selon un angle de 45 degrés afin de faire apparaître la lettre « M » dans le design du motif comme le rappelle l'équipementier allemand. Ce nouveau troisième maillot du club lombard, qui sera porté par Zlatan Ibrahimovic and co en Ligue Europa la saison prochaine, est décliné dans un bleu canard, avec un motif pied-de-poule imprimé en ton sur ton sur la partie inférieure. Il est accompagné d'un short et de chaussettes également bleu canard pour compléter le look.