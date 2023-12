Le phénomène Micah Hamilton affole Manchester City

Le petit Micah Hamilton a bien grandi. Il y a six ans, le jeune homme s’était fait remarquer lors de la rencontre opposant Manchester City à Crystal Palace (5-0). Ce jour de mai, Pep Guardiola avait appelé le jeune ramasseur de balles âgé alors de 13 ans afin de lui dire d’aller plus vite pour rendre le ballon à aux joueurs. Des images qui étaient devenues virales à l’époque. Quelques années plus tard, le technicien espagnol et Micah Hamilton se sont retrouvés. En effet, le jeune joueur de 20 ans a été titularisé lors du déplacement de Manchester City à Belgrade pour affronter l’Etoile Rouge hier.

Un baptême du feu attendu et réussi

Une rencontre que les Skyblues, déjà qualifiés et privés de plusieurs titulaires dont Erling Haaland (blessé), ont remporté 3 à 2. Et c’est le jeune homme née en 2003 qui a ouvert le score dès la 19e minute de jeu. Après plusieurs feintes de corps sur son côté droit, l’Anglais a marqué du pied droit. Une belle récompense pour Hamilton, pour son premier match et sa première titularisation avec les pros. Très remuant sur aile, le joueur, qui est devenu le cinquième plus jeune joueur anglais à marquer pour sa première en C1 à 20 ans et 30 jours, aurait pu doubler la mise à la 48e puisqu’il a trouvé le poteau gauche de Glazer.

Une soirée parfaite pour le capitaine des U21 de City, qui a obtenu le pénalty transformé par Kalvin Phillps à la 84e. La presse anglaise a été emballée par le match du joueur qui a rejoint l’académie mancunienne à l’âge de 8 ans. Le Manchester Eveninng News lui a attribué la note de 9 pour l’ensemble de son œuvre. Le média britannique a ajouté : «quel but pour ses débuts ! Même s’il a eu moins d’influence en seconde période, il a quand même affronté ses adversaires avec courage et a obtenu le penalty.»

L’Anglais a mis tout le monde d’accord

Comme les médias, les supporters ont aussi été convaincus par le jeune joueur. Questionné par The Sun, un supporter l’a qualifié de "starboy". Un autre a déclaré : «souvenez-vous de son nom !» Un troisième fan a même été plus loin en disant : «qui a besoin de Haaland quand nous avons Micah Hamilton.» Une comparaison un peu folle. Le Norvégien a visiblement apprécié la performance de l’Anglais. Sur ses réseaux sociaux, il a publié une photo de sa célébration avec le message "félicitations". Pep Guardiola a aussi encouragé son jeune joueur.

«Quel but, hein ! Et quel match. Je suis tellement content pour lui. Il s’entraîne assez souvent avec nous. Nous avons vu ses qualités devant en un contre un et il a marqué un but et il a obtenu un penalty fantastique. Quand il ne pouvait pas jouer en un contre un, il a fait des passes supplémentaires. Défensivement, il était agressif (…) Je suis très heureux pour Micah pour ses débuts. Ce n’est pas facile de donner des opportunités à ce niveau-là car dans les grands clubs, les gens n’attendent pas. Félicitations à l’académie pour ces dernières années, combien de joueurs sont venus, combien de joueurs avons nous vendus en Premier League et en Championship et ailleurs.» Sous contrat jusqu’en 2024, Micah Hamilton risque d’avoir de nombreux courtisans après sa folle soirée d’hier. Manchester City a encore la main pour conserver son joyau…